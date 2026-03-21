PlusLiga. Wyniki i skróty meczów ostatniej kolejki (WIDEO)

W spotkaniu inaugurującym tę serię Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:2. Jurajscy Rycerze mieli już zapewnione pierwsze miejsce w tabeli; kędzierzynianie wywalczyli punkt na wagę awansu do play-off. InPost ChKS Chełm przegrał z PGE Projektem Warszawa 0:3. Drużyna ze stolicy tym zwycięstwem przypieczętowała drugie miejsce w tabeli. Beniaminek z Chełma utrzymał się w lidze i zakończył sezon na przedostatnim miejscu.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 26 kolejek spotkań. Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczyło awans do play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki ostatniej kolejki PlusLigi:

2026-03-21: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (23:25, 25:21, 25:20, 23:25, 15:13)

2026-03-21: InPost ChKS Chełm – PGE Projekt Warszawa 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

2026-03-21: Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: JSW Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: Asseco Resovia Rzeszów – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: PGE GiEK Skra Bełchatów – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-23: Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport