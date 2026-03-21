Polacy poważnymi kandydatami do medali. Oto terminarz HMŚ na sobotę

Bukowiecka w piątek pewnie wygrała swoje biegi - eliminacyjny i półfinałowy.

Finał biegu na 400 m zaplanowany jest na godz. 20.40. Nowością jest to, że będzie miał dwie serie po cztery zawodniczki, a o miejscach na podium zadecyduje ranking czasów z dwóch biegów finałowych. Pomysł ten zakładał wyrównanie szans i wyeliminowanie w hali torów pierwszego i drugiego jako niekorzystnych, ale jest powszechnie krytykowany przez zawodników i trenerów.

Awans do finału spowodował, że Bukowiecka nie wzmocni składu polskiego miksta 4x400 m, który o medal powalczy w sesji popołudniowej. Program jest taki, że pogodzenie obu konkurencji byłyby zbyt dużym ryzykiem. Problem ten mają jednak wszystkie reprezentacje. Trudno na kilkanaście godzin przed startem przewidzieć składy poszczególnych ekip, ale Polacy zaliczani są do kandydatów do jednego z medali w tej konkurencji. Z dużym prawdopodobieństwem w czteroosobowym składzie będą Justyna Święty-Ersetic i mistrz olimpijski w mikście z Tokio (2021) Kajetan Duszyński.

W sobotę poznamy najszybszego płotkarza świata. Polskę reprezentować będę w porannych eliminacjach na 60 m ppł, a później - o ile przejdą bez przeszkód dalej - w wieczornym półfinale i finale Jakub Szymański i Damian Czykier. Pierwszy jest ex aequo liderem zgłoszeń w tej konkurencji z tegorocznym rekordem Polski 7,37.

W płaskim biegu na 60 m o kolejny medal w karierze może powalczyć Ewa Swoboda. Polka nie jest główną faworytką do podium, ale ma coś do udowodnienia po poprzednim sezonie, chociaż sama mówi, że nikomu poza sobą niczego udowadniać nie musi.

Oczy całego świata w sesji wieczornej będą zwrócone w stronę skoku o tyczce. O kolejny rekord świata i złoty medal walczył będzie geniusz tyczki Szwed Armand Duplantis.

Przed południem w finale skoku wzwyż wystartuje Mateusz Kołodziejski, a w półfinałach biegu na 800 m Anna Wielgosz, Maciej Wyderka i Filip Ostrowski, którzy pewnie przeszli w piątek eliminacje.

Program, sobota, 21 marca

10.05 - 60 m ppł, siedmiobój mężczyzn

10.20 - 60 m ppł, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański

11.05 - 60 m kobiet, eliminacje (Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

11.10 - skok o tyczce, siedmiobój mężczyzn

12.00 - 4x400 m mikst, FINAŁ (Polska)

12.15 - skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kołodziejski)

12.22 - 800 m kobiet, półfinał (Anna Wielgosz)

13.08 - 800 m mężczyzn, półfinał (Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

18.25 - skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ

18.34 - 400 m mężczyzn, FINAŁ

18.52 - 1000 m, siedmiobój mężczyzn, FINAŁ

19.04 - 3000 m kobiet, FINAŁ

19.22 - 3000 m mężczyzn, FINAŁ

19.38 - trójskok kobiet, FINAŁ

19.48 - 60 m ppł mężczyzn, półfinał (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

20.14 - 60 m kobiet, półfinał (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

20.40 - 400 m kobiet, FINAŁ (Natalia Bukowiecka)

21.02 - 60 m ppł mężczyzn, FINAŁ (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

21.20 - 60 m kobiet, FINAŁ (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)