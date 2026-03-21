Rekord świata podczas HMŚ! Co za występ

Ehammer przebiegł 60 m w 6,69, skoczył w dal 8,15, pchnął kulę na odległość 14,87, skoczył wzwyż 2,02, przebiegł 60 m ppł w 7,52, o tyczce pokonał poprzeczkę na 5,30 i przebiegł 1000 m w 2.41,04. Szwajcar za swój wyczyn otrzyma od federacji World Athletics nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów.

Pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie Heath Baldwin - 6337 i Kyle Garland - 6245. Rywalizację ukończyło 12 zawodników. Polacy nie startowali.

Ehammer zdobył trzeci medal halowych mistrzostw świata, w tym drugi złoty. Ponadto w zeszłym roku w Apeldoorn został wicemistrzem Europy w siedmioboju. Natomiast w 2022 roku w Monachium wywalczył srebro czempionatu Starego Kontynentu w dziesięcioboju.

Szwajcar startuje też w skoku w dal. W tej konkurencji zdobył brązowe medale mistrzostw świata w Eugene (2022) i mistrzostw Europy w Rzymie (2024).

KP, PAP