Rekord świata podczas HMŚ! Co za występ
Szwajcar Simon Ehammer wynikiem 6670 pkt pobił rekord świata w lekkoatletycznym siedmioboju podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu. Poprzedni należał do Amerykanina Ashtona Eatona, który w 2012 roku zdobył 6645 pkt w imprezie tej rangi w Stambule.
Ehammer przebiegł 60 m w 6,69, skoczył w dal 8,15, pchnął kulę na odległość 14,87, skoczył wzwyż 2,02, przebiegł 60 m ppł w 7,52, o tyczce pokonał poprzeczkę na 5,30 i przebiegł 1000 m w 2.41,04. Szwajcar za swój wyczyn otrzyma od federacji World Athletics nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów.
Pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie Heath Baldwin - 6337 i Kyle Garland - 6245. Rywalizację ukończyło 12 zawodników. Polacy nie startowali.
Ehammer zdobył trzeci medal halowych mistrzostw świata, w tym drugi złoty. Ponadto w zeszłym roku w Apeldoorn został wicemistrzem Europy w siedmioboju. Natomiast w 2022 roku w Monachium wywalczył srebro czempionatu Starego Kontynentu w dziesięcioboju.
Szwajcar startuje też w skoku w dal. W tej konkurencji zdobył brązowe medale mistrzostw świata w Eugene (2022) i mistrzostw Europy w Rzymie (2024).