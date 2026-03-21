Swoboda z najlepszym wynikiem w sezonie! Co za poziom finału HMŚ

Ewa Swoboda zajęła szóste miejsce w finale biegu na 60 m podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu. Polka uzyskała czas 7.07.

Lekkoatletka w białym topie z napisem Polska i czerwonych spodenkach podczas biegu.
fot. PAP
Wygrała Włoszka Zaynab Dosso (7.00). Na podium znalazły się także Amerykanka Jacious Sears (7.03) i reprezentantka Saint Lucia, Julien Alfred (7.03). Fotofinisz wykazał, że Amerykanka byłą szybsza o 0,003 sekundy.

 

Swoboda do mety dobiegła jako szósta. Czas 7.07 jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie.

 

Polska sprinterka dwa lata temu w Glasgow zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata. Poza tym dwukrotnie była czwarta.

 

Polacy wywalczyli w sobotę trzy krążki HMŚ. Mistrzem świata w biegu na 60 m ppł został Jakub Szymański. Srebro na 400 m wywalczyła Natalia Bukowiecka, a po brąz sięgnęła sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic.

