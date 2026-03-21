Tauron Liga siatkarek: Końcowa tabela fazy zasadniczej

Faza zasadnicza rozgrywek siatkarskiej Tauron Ligi już za nami! Najlepszą drużyną tej części sezonu jest DevelopRes Rzeszów. Osiem czołowych drużyn zagra teraz w play-off o medale mistrzostw Polski. Jak wygląda tabela fazy zasadniczej Tauron Ligi 2026? Które miejsca zajęły poszczególne drużyny.

DevelopPres Rzeszów, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, ŁKS Commercecon Łódź, ITA Tools Stal Mielec, Lotto Chemik Police oraz Metalkas Pałac Bydgoszcz to drużyny, które zajęły miejsca w czołowej ósemce tabeli i powalczą w play-off.

 

Kolejne lokaty zajęły Moya Radomka Radom oraz Sokół & Hagric Mogilno, które rozegrają dwumecz o dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Przedostatnie miejsce w tabeli zajął #VolleyWrocław, który zakończył sezon. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki zamknął ligową tabelę i po jednym sezonie gry na poziomie ekstraklasy, spadł do pierwszej ligi.

 

Tauron Liga 2026 - końcowa tabela fazy zasadniczej:

 

1. DevelopRes Rzeszów                   22 20  2 63-12 61 
2. PGE Budowlani Łódź                   22 19  3 60-17 56 
3. UNI Opole                            22 16  6 53-25 49 
4. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała         22 14  8 47-38 41 
5. ŁKS Commercecon Łódź                 22 13  9 46-44 35 
6. ITA Tools Stal Mielec                22 11 11 42-47 31 
7. Lotto Chemik Police                  22 10 12 41-45 29 
8. Metalkas Pałac Bydgoszcz             22  9 13 36-46 28
9. Moya Radomka Radom                   22  8 14 38-49 25 
10. Sokół & Hagric Mogilno              22  7 15 35-54 22 
11. #VolleyWrocław                      22  4 18 22-56 14 
12. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz. 22  1 21 13-63  5 - spadek.

   /mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty.
