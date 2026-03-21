Tauron Liga siatkarek: Końcowa tabela fazy zasadniczej

DevelopPres Rzeszów, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, ŁKS Commercecon Łódź, ITA Tools Stal Mielec, Lotto Chemik Police oraz Metalkas Pałac Bydgoszcz to drużyny, które zajęły miejsca w czołowej ósemce tabeli i powalczą w play-off.

Kolejne lokaty zajęły Moya Radomka Radom oraz Sokół & Hagric Mogilno, które rozegrają dwumecz o dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Przedostatnie miejsce w tabeli zajął #VolleyWrocław, który zakończył sezon. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki zamknął ligową tabelę i po jednym sezonie gry na poziomie ekstraklasy, spadł do pierwszej ligi.

Tauron Liga 2026 - końcowa tabela fazy zasadniczej:

1. DevelopRes Rzeszów 22 20 2 63-12 61 2. PGE Budowlani Łódź 22 19 3 60-17 56 3. UNI Opole 22 16 6 53-25 49 4. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 22 14 8 47-38 41 5. ŁKS Commercecon Łódź 22 13 9 46-44 35 6. ITA Tools Stal Mielec 22 11 11 42-47 31 7. Lotto Chemik Police 22 10 12 41-45 29 8. Metalkas Pałac Bydgoszcz 22 9 13 36-46 28 ------------------------------------------------------------ 9. Moya Radomka Radom 22 8 14 38-49 25 10. Sokół & Hagric Mogilno 22 7 15 35-54 22 11. #VolleyWrocław 22 4 18 22-56 14 12. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz. 22 1 21 13-63 5 - spadek.



/mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty.

