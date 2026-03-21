UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Wyniki i skróty walk na żywo

Baraniewski w swoim debiucie dla UFC pokonał reprezentanta Turcji Ibo Aslana (14-4) przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie.

- Czuję się świetnie, debiut wymarzony. Pokazałem, że nawet jak nie idzie po mojej myśli, to potrafię przechylić szalę na swoją stronę. Bardzo się cieszę, że jest o tym tak głośno - przyznał po walce w rozmowie z Polsatem Sport.

ZOBACZ TAKŻE: UFC w Londynie: Karta walk. Kto walczy?

Tym razem naprzeciwko "Rudego" stanie Austen Lane (13-7). Dla Amerykanina będzie to siódmy występ pod szyldem UFC. Co ciekawe, zawodnik ten zadebiutuje w kategorii półciężkiej, ponieważ dotychczas toczył pojedynki w dywizji ciężkiej. Jego obecny bilans w oktagonie największej federacji MMA na świecie to jedno zwycięstwo, cztery porażki oraz jedno starcie bez rozstrzygnięcia (no contest).

Oprócz reprezentanta Polski na angielskiej gali kibice zobaczą także inne głośne nazwiska. W walce wieczoru zmierzą się niepokonani Movsar Evloev (19-0) oraz Lerone Murphy (17-0-1), a kartę walk uświetni również występ Michaela Page'a (24-3).

UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Wyniki i skróty walk

Walka wieczoru:

145 lb: Movsar Evloev (19-0) - Lerone Murphy (17-0-1)

Karta główna (Transmisja od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go):

145 lb: Luke Riley (12-0) - Michael Aswell Jr. (11-3)

170 lb: Michael Page (24-3) - Sam Patterson (14-2-1)

205 lb: Iwo Baraniewski (7-0) - Austen Lane (13-7)

185 lb: Roman Dolidze (15-4) - Christian Leroy Duncan (13-2)

145 lb: Kurtis Campbell (8-0) - Danny Silva (10-2)

Karta wstępna:

155 lb: Mason Jones (17-2) - Axel Sola (11-0-1)

145 lb: Nathaniel Wood (22-6) - Losene Keita (16-1)

265 lb: Mario Pinto (11-0) - Felipe Franco (10-1)

185 lb: Antonio Trocoli (12-6) - Mantas Kondratavicius (8-1)

265 lb: Louie Sutherland (10-4) - Brando Pericić (5-1)

155 lb: Abdul-Kareem Al-Selwady (16-4) pokonał Shema Rocka (12-3-1) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

115 lb: Shanelle Dyer (7-1) pokonała Ravenę Oliveirę (7-4-1) przez techniczny nokaut (ciosy) w drugiej rundzie.

Gala UFC Fight Night 270 z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca.

ŁO, Polsat Sport