Wielka zmiana na Wimbledonie. Zawodnicy od dawna na to czekali

Zawodnicy nie będą mogli kwestionować decyzji elektronicznego systemu wywoływania autów (ELC), wprowadzonego na Wimbledonie w zeszłym roku. Wideoweryfikacje będą dostępne w celu sprawdzenia innych sytuacji, na przykład tego, czy piłka odbiła się dwukrotnie od kortu lub dotknęła rakiety czy ciała zawodnika.

"Zawodnicy będą mogli weryfikować konkretne decyzje sędziego głównego, zarówno w przypadku akcji kończącej punkt, gdy zawodnik natychmiast przerywa grę, jak i bezpośrednio po zakończeniu dłuższej wymiany, gdy gracze uważają, że rywal utrudniał im grę w jej trakcie – poinformował All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) w oświadczeniu.

Tenisistki i tenisiści będą mieli nieograniczoną liczbę możliwych wideoweryfikacji na sześciu kortach.

"Technologia będzie dostępna na korcie centralnym i korcie pierwszym przez cały okres trwania turnieju, a na pozostałych kortach pokazowych do zakończenia wszystkich meczów singlowych na tych obiektach" – poinformowali organizatorzy.

Tegoroczna edycja Wimbledonu rozpocznie się 29 czerwca. Tytułu w rywalizacji kobiet broni Iga Świątek, a w singlu mężczyzn Włoch Jannik Sinner.