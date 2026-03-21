Wyrównała rekord Polski! Natalia Bukowiecka ze srebrem HMŚ

Karolina Potrykus

Natalia Bukowiecka wywalczyła srebrny medal w biegu na 400 m podczas Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu. Polka uzyskała czas 50.83, czym wyrównała halowy rekord Polski.

Polka startowała w pierwszym finale. Wygrała go, czasem 50.83 wyrównując własny halowy rekord Polski, który ustanowiła trzy lata temu. 

 

Szybciej od Bukowieckiej pobiegła jedynie Lurdes Gloria Manuel (50.76). Podium uzupełniła Lieke Klaver (51.02).

 

Jest to drugi "krążek" wywalczony przez reprezentantów Polski podczas HMŚ. Również w sobotę po brąz sięgnęła nasza sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic.

KP, Polsat Sport
