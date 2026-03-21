Wystarczyło 28 sekund! Kolejne błyskawiczne zwycięstwo Baraniewskiego w UFC

Łukasz Ostrowski

Iwo Baraniewski (8-0) pokonał Austena Lane'a (13-8, 1 NC) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 270 w Londynie. Każdy z ośmiu dotychczasowych pojedynków w zawodowej karierze Polaka kończył się jego wygraną przed czasem. Dla "Rudego" to zarazem drugie zwycięstwo w szeregach największej organizacji MMA na świecie.

Baraniewski w swoim debiucie w UFC pokonał reprezentanta Turcji Ibo Aslana (14-4) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Warto zaznaczyć, że nie był to jedyny polski akcent tego zestawienia - arbitrem ringowym był bowiem Łukasz Bosacki.

 

W swój drugi pojedynek pod szyldem największej organizacji MMA na świecie 27-latek wszedł spokojniej niż w pierwszym występie. Szybko jednak udowodnił, że nie zamierza kalkulować. Pochodzący z Warszawy zawodnik wyprowadził potężny prawy sierpowy, który poprawił lewym, błyskawicznie powalając Amerykanina na matę. Polak wykończył przeciwnika ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania starcia.

 

Dla reprezentanta naszego kraju to kolejne efektowne zwycięstwo przed czasem. "Rudy" może pochwalić się perfekcyjnym rekordem w zawodowej karierze - wygrał wszystkie ze swoich ośmiu dotychczasowych konfrontacji, za każdym razem nokautując oponentów już w pierwszej rundzie.

 

Wynik walki:

 

Iwo Baraniewski (8-0-0) pokonał Austena Lane'a (13-8-0, 1 NC) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.

