Zła passa przerwana! Skromne zwycięstwo Cracovii

Cracovia zaczęła odważnie. W piątej minucie szansę miał ustawiony na środku ataku Mateusz Praszelik, lecz posłał piłkę nad poprzeczką. Potem inicjatywę przejęli goście. W 19. minucie Mateusz Wdowiak precyzyjnie dośrodkował w pola karne, a tam Bartosz Nowak główkował tuż obok słupka.

Potem na boisku nie działo się zbyt wiele. Żadnej z drużyn nie udało się wypracować dobrej okazji do oddania strzału.

Za to tuż po wznowieniu gry powinno być 1:0 dla gości. Po błędzie Oskara Wójcika sam przed Sebastianem Madejskim znalazł się Ilja Szkurin. Napastnik gości strzelił jednak zbyt lekko i Wójcik naprawił swój błąd wybijając sprzed linii bramkowej.

W 77. minucie trener Elsner wprowadził do gry Maxime Domingueza i Jeana Batouma. Chwilę później ten drugi wywalczył rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Ajdin Hasić.

W końcówce na boisku pojawił się Kamil Glik. Był to pierwszy występ byłego reprezentanta Polski od 6 października 2024 roku, gdy doznał zerwania więzadła w kolanie.

Pomógł on "Pasom" w utrzymaniu prowadzenia i przerwaniu serii sześciu meczów bez wygranej. Cracovia na swoim stadionie komplet punktów wywalczyła po raz pierwszy od 18 października, gdy pokonała Raków Częstochowa 2:0. GKS przegrał natomiast drugi kolejny mecz.

Cracovia Kraków - GKS Katowice 1:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Ajdin Hasić (80-karny).

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Karol Knap - Pau Sans (86. Kamil Glik), Mateusz Klich (77. Maxime Dominguez), Amir Al-Ammari - Ajdin Hasić (86. Martin Minczew), Mateusz Praszelik (77. Jean Batoum), Mateusz Tabisz (61. Dijon Kameri).

GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński, Lukas Klemenz, Arkadiusz Jędrych - Erik Jirka, Damian Rasak (80. Marcel Wędrychowski), Mateusz Kowalczyk (86. Adrian Błąd), Marcin Wasielewski (80. Borja Galan) - Mateusz Wdowiak (68. Eman Marković), Ilja Szkurin, Bartosz Nowak.

Żółta kartka - Cracovia: Mateusz Klich, Pau Sans; GKS Katowice: Damian Rasak.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów: 11 026.

PAP