Adrianna Sułek-Schubert blisko medalu MŚ! Tuż za podium

Sułek-Schubert w biegu na 60 m ppł (8,44), skoku wzwyż (1,81), pchnięciu kulą (14,89), skoku w dal (5,98) i biegu na 800 m (2.13,10) zgromadziła łącznie 4638 pkt. Natomiast Ligarska uzyskała, odpowiednio 8,31, 1,72, 14,11, 6,13 i 2.12,54. W sumie zdobyła 4557 pkt.

Sułek-Schubert w 2022 roku zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Belgradzie, a rok później w Stambule została wicemistrzynią Europy. Jest rekordzistką Polski w pięcioboju. Na przełomie 2023 i 2024 roku przerwała karierę, gdyż zaszła w ciążę, ale po przerwie macierzyńskiej wróciła do rywalizacji.

Dokter triumfowała najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 4888 pkt. Przebiegła 60 m ppł w 8,19, skoczyła wzwyż 1,87, pchnęła kulą 13,92, skoczyła w dal 6,52 i przebiegła 800 m w 2.12,27. Druga Hall wywalczyła 4860 pkt, a trzecia O'Connor poprawiła rekord Irlandii na 4839.

Holenderska wieloboistka zdobyła drugi w karierze medal halowych MŚ, gdyż w 2024 roku w Glasgow wywalczyła brąz. Natomiast przed rokiem w Apeldoorn została wicemistrzynią Europy w pięcioboju.

jc, PAP