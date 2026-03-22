Ależ wynik w Toruniu! Złoto dla 17-latka

Amerykański lekkoatleta Cooper Lutkenhaus, który został w Toruniu halowym mistrzem świata w biegu na 800 m, jest najmłodszym w historii złotym medalistą tej imprezy w konkurencji indywidualnej. Rekord urodzonego 19 grudnia 2008 roku zawodnika dotyczy także zmagań na stadionie.

fot. PAP
fot. PAP
Cooper Lutkenhaus

W chwili swojego przełomowego sukcesu Lutkenhaus miał dokładnie 17 lat i 93 dni. Dystans pokonał w czasie 1.44,24. Srebro wywalczył wolniejszy o 0,14 s Belg Eliott Crestan, a brąz - reprezentant Hiszpanii Mohamed Attaoui, który uzyskał 1.44,66.

 

- Jestem kompletnie zaskoczony tym, jakie wsparcie otrzymałem ze wszystkich stron, już jako nastolatek, dopiero wstępujący na najwyższy poziom - powiedział Lutkenhaus.

 

Triumf nastolatka pomógł reprezentacji USA zająć pierwsze miejsce w tabeli medalowej zakończonej w niedzielę imprezy. Amerykanie zdobyli 18 medali, w tym pięć złotych. Polska z dorobkiem 1-1-2 uplasowała się na dziewiątej pozycji.

jc, PAP
