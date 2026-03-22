Siatkarze Resovii wygrali ostatni mecz fazy zasadniczej. Pożegnanie trenera w Ślepsku

Spotkanie lepiej rozpoczęli rzeszowianie (6:4, 12:8), ale siatkarze Ślepska odrobili straty, wygrywając serię akcji w środkowej części seta (15:16). Gra się wyrównała i o losach seta zadecydowały trzy ostatnie akcje. Wygrali je siatkarze Asseco Resovii, a skuteczny atak Artura Szalpuka, błąd rywali i punktowy blok dały im decydujące punkty (25:22).

Przed drugim setem trener Massimo Botti wymienił całą szóstkę rzeszowian, a gra toczyła się przy minimalnej przewadze gospodarzy (8:6). Suwalczanie na moment wyrównali, ale w środkowej części seta poszła seria rzeszowian, którzy ze stanu 12:12 wyszli na 17:12. Gospodarze grali skuteczniej w ataku, w końcówce kilka dobrych zagrywek posłał Wiktor Nowak (22:16), siatkarze Ślepska jeszcze zerwali się do walki, ale Resovia pewnie wygrała 25:21.

W trzeciej odsłonie obraz gry nie uległ zmianie. Początek przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (11:11), ale w środkowej części seta gospodarze wygrali serię akcji przy zagrywkach Jakuba Buckiego (16:11). Goście jeszcze złapali kontakt (19:18), ale w końcowych fragmentach inicjatywa należała do rzeszowian. Asa dołożył Lukas Vasina (22:18), a ostatnie punkty dały Resovii błędy rywali - serwis w siatkę i autowy atak (25:20).

Najwięcej punktów: Jakub Bucki (10) - Resovia; Asparuh Asparuhov (13), Bartosz Filipiak (10) - Ślepsk. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (56%-49%), lepiej punktowali zagrywką (7-3) i blokiem (7-3). MVP: Jakub Bucki (6/12 = 50% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Asseco Resovia Rzeszów – Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

Resovia: Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Yacine Louati, Mateusz Poręba, Karol Butryn, Artur Szalpuk – Paweł Zatorski (libero) oraz Wiktor Nowak, Lukas Vasina, Cezary Sapiński, Klemen Cebulj, Jakub Bucki, Beau Graham, Michał Potera (libero). Trener: Massimo Botti.

Ślepsk: David Smith, Karol Jankiewicz, Asparuh Asparuhov, Joaquin Gallego, Bartosz Filipiak, Antoni Kwasigroch – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Jan Nowakowski, Henrique Honorato, Joachim Panou. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

