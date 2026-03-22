ATP w Miami: Zieliński/Johnson - Arribage/Olivetti. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński i Luke Johnson rozpoczynają zmagania w drugim po Indian Wells turnieju w ramach cyklu "Sunshine Double". Polsko-brytyjska para rywalizuje obecnie w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Miami.

Przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona w pierwszej rundzie zawodów na Florydzie są Francuzi Theo Arribage i Albano Olivetti. Obie pary mierzą się ze sobą pierwszy raz.

Triumfatorzy tego spotkania w drugiej fazie zmierzą się z najwyżej rozstawionymi w Miami Hiszpanem Marcelem Granollersem i Argentyńczykiem Horacio Zeballosem. Ci w swoim pierwszym starciu pokonali w trzech setach Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera.

