Co za gol Polaka! Premierowe trafienie w klubie

Maximillian Oyedele ze swoim pierwszym golem w barwach RC Strasbourg. Polak pięknym trafieniem dołożył się do zwycięstwa swojej drużyny nad Nantes.

Maximillian Oyedele z trafieniem we francuskiej ekstraklasie

Oyedele trafił do francuskiej ekipy w lipcu zeszłego roku, jednak przez większość czasu spędzonego w RC Strasbourg zmagał się z kontuzjami. Przez to na swoim koncie ma tylko kilka występów w zespole rywalizującym w Ligue 1.

 

Kibice na pewno jednak zapamiętają jego niedzielny występ we francuskiej ekstraklasie. Oyedele w starciu z Nantes zanotował swoje premierowe trafienie w drużynie ze Strasbourga. 21-latek w doliczonym czasie pierwszej połowy najpierw sprytnym zwodem oszukał jednego z rywali, a następnie uderzeniem fałszem skierował piłkę do siatki. 

 

Ostatecznie jego drużyna zwyciężyła 3:2. RC Strasbourg obecnie plasuje się na ósmym miejscu w tabeli francuskiej ekstraklasy z 40 punktami na koncie.

