Derby rozstrzygnięte. Kapitalny mecz Cousinsa!

Koszykówka

Rewelacyjny Isaiah Cousins poprowadził Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń do zwycięstwa nad Anwilem Włocławek 98:87 w derbach województwa kujawsko-pomorskiego w ORLEN Basket Lidze.

Koszykarze rywalizujący na boisku podczas meczu, jeden z zawodników oddaje rzut do kosza.
Fot. Polsat Sport
Torunianie na początku meczu mogli liczyć na Isaiaha Cousinsa oraz Damiana Kuliga - dzięki nim byli lepsi o sześć punktów. Szybko sytuację rzutami z dystansu zmieniali jednak Elvar Fridriksson i Michał Michalak. Do kolejnego remisu po chwili doprowadził Cousins, a inicjatywę przejmowali też Arik Smith oraz Aljaz Kunc. Po rzutach wolnych Huberta Lipińskiego po 10 minutach było 23:33.

 

W drugiej kwarcie Włocławianie wcale nie mieli lepszej sytuacji, chociaż starali się ją zmieniać Michalak i Wahl. Po akcji tego pierwszego zbliżyli się na pięć punktów. Przyjezdni nie chcieli już pozwolić na więcej, a świetnie radził sobie też Aleksandar Langović. Dzięki zagraniu Kunca pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:53.

 

Zaraz po przerwie zespół trenera Ronena Ginzburga zanotował serię 7:0 i po trójce Elvara Fridrikssona przegrywał tylko trzema punktami. Włocławianie ciągle musieli gonić - nadal dobrze reagował Aljaz Kunc. Ostatecznie dzięki trafieniu z dystansu AJ Slaughtera po 30 minutach było 67:69.

 

Debiutujący Ife Ajayi zaraz na początku czwartej kwarty doprowadził do remisu. Po chwili prowadzenie dawał Trevon Allen! Ekipa trenera Srdjana Suboticia odpowiedziała na to rewelacyjną serią 0:10, w której świetnie radził sobie ponownie Isaiah Cousins. Na około półtorej minuty przed końcem po rzucie Smitha goście byli lepsi o 12 punktów. Tego już Włocławianie nie byli w stanie odrobić. Arriva Lotto Twarde Pierniki niespodziewanie wygrały 98:87.

 

Isaiah Cousins zdobył w tym spotkaniu 30 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst. Michał Michalak miał dla gospodarzy 19 punktów i 9 zbiórek.

 

 

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

Anwil Włocławek - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 87:98 (23:33, 20:20, 24:16, 20:29)

 

Anwil: Michał Michalak 19, Tyler Wahl 16, Elvar Fridriksson 13, Mate Vucić 9, A.J. Slaughter 9, Trevon Allen 8, Bartosz Łazarski 5, Kacper Borowski 4, Eric Lockett 2, Ife Ajayi 2;

 

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Isaiah Cousins 30, Aljaz Kunc 28, Aleksandar Langović 14, Damian Kulig 11, Arik Smith 9, Mateusz Szlachetka 4, Hubert Lipiński 2, Adam Brenk 0.

