Dominacja Aprilii! Drugie zwycięstwo Bezzecchiego

Drugi ze stratą 3,231 s był Hiszpan Jorge Martin (Aprilia), a na trzeciej pozycji, 3,78 za zwycięzcą, finiszował Włoch Fabio Di Giannantonio (VR46).

Marquez, który walczy o historyczny ósmy tytuł, miał 4,089 s straty. Utytułowany Hiszpan pierwszego wyścigu w sezonie nie ukończył z powodu przebicia tylnej opony. W klasyfikacji generalnej jest piąty z dorobkiem 34 punktów. Bezzecchi, który wygrał cztery ostatnie wyścigi, wliczając poprzedni sezon, ma 56 pkt.

Tuż przed startem niedzielnej rywalizacji w Goianii, na torze im. Ayrtona Senny, z powodu wysokich temperatur skrócono dystans wyścigu z 31 do 23 okrążeń. Była to pierwsza motocyklowa GP Brazylii od ponad 20 lat.

Trzecia runda MŚ odbędzie się 29 marca w USA.

PAP