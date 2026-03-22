Dwa sety starczyły! Rybakina gra dalej w Miami

Jelena Rybakina udanie zainaugurowała turniej rangi WTA 1000 w Miami. Rozstawiona z numerem 3. Kazaszka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej odprawiła swoją rodaczkę Juliję Putincewą w dwóch setach.

ZOBACZ TAKŻE: Szybko poszło! Polak za burtą na Florydzie

Przeciwniczką mistrzyni Australian Open 2026 w trzeciej fazie imprezy rozgrywanej na Florydzie była Marta Kostiuk. Pierwsza partia przebiegała pod dyktando wyżej notowanej tenisistki. Rybakina przełamała w czwartym gemie, co okazało się kluczowe. Kazaszka utrzymała przewagę i triumfowała 6:3.

W drugiej odsłonie rywalizacji również zadecydował jeden break. Rybakina odebrała podanie Kostiuk przy stanie 3:3. Turniejowa "3" ponownie nie dała się dogonić i zwyciężyła 6:4, meldując się w czwartej rundzie Miami Open.

O awans do ćwierćfinału amerykańskiego "tysięcznika" Kazaszka zmierzy się z Talią Gibson. Australijka to rewelacja zmagań.

Jelena Rybakina - Marta Kostiuk 6:3, 6:4

