Dwa sety starczyły! Rybakina gra dalej w Miami

Tenis

Jelena Rybakina ponownie wywiązała się z roli faworytki. Rozstawiona z "3" Kazaszka pokonała w dwóch partiach Ukrainkę Martę Kostiuk i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Miami.

Jelena Rybakina w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem, z zaciśniętą pięścią uniesioną w geście triumfu.
fot. PAP/EPA
Jelena Rybakina udanie zainaugurowała turniej rangi WTA 1000 w Miami. Rozstawiona z numerem 3. Kazaszka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej odprawiła swoją rodaczkę Juliję Putincewą w dwóch setach.

 

Przeciwniczką mistrzyni Australian Open 2026 w trzeciej fazie imprezy rozgrywanej na Florydzie była Marta Kostiuk. Pierwsza partia przebiegała pod dyktando wyżej notowanej tenisistki. Rybakina przełamała w czwartym gemie, co okazało się kluczowe. Kazaszka utrzymała przewagę i triumfowała 6:3.

 

W drugiej odsłonie rywalizacji również zadecydował jeden break. Rybakina odebrała podanie Kostiuk przy stanie 3:3. Turniejowa "3" ponownie nie dała się dogonić i zwyciężyła 6:4, meldując się w czwartej rundzie Miami Open.

 

O awans do ćwierćfinału amerykańskiego "tysięcznika" Kazaszka zmierzy się z Talią Gibson. Australijka to rewelacja zmagań.

 

Jelena Rybakina - Marta Kostiuk 6:3, 6:4

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 