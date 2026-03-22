Polska - Łotwa to rewanżowe spotkanie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Łotwa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje MŚ już od drugiej rundy, ponieważ zajęła dopiero 21. miejsce w styczniowych mistrzostwach Europy.

 

W przypadku wyeliminowania Łotwy kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria, a zwycięzca dwumeczu awansuje do styczniowych MŚ w Niemczech.

 

W czwartek polscy szczypiorniści pewnie pokonali w Jełgawie Łotyszów 33:24 (17:12) w swoim inauguracyjnym spotkaniu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Rewanż odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Warto odnotować, że czwartkowe starcie uświetnił głośny powrót obrotowego Kamila Syprzaka, który pozostawał poza zespołem od czasu zakończenia mistrzostw świata 2025. Wówczas - za kadencji trenera Marcina Lijewskiego - rozstał się z reprezentacją w nienajlepszej atmosferze.

 

