Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje MŚ już od drugiej rundy, ponieważ zajęła dopiero 21. miejsce w styczniowych mistrzostwach Europy.

W przypadku wyeliminowania Łotwy kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria, a zwycięzca dwumeczu awansuje do styczniowych MŚ w Niemczech.

W czwartek polscy szczypiorniści pewnie pokonali w Jełgawie Łotyszów 33:24 (17:12) w swoim inauguracyjnym spotkaniu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Rewanż odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

Warto odnotować, że czwartkowe starcie uświetnił głośny powrót obrotowego Kamila Syprzaka, który pozostawał poza zespołem od czasu zakończenia mistrzostw świata 2025. Wówczas - za kadencji trenera Marcina Lijewskiego - rozstał się z reprezentacją w nienajlepszej atmosferze.

PAP