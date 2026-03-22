Gol Polaka w hicie! Bardzo ważne trafienie

Piłkarz Feyenoordu Rotterdam Jakub Moder zdobył bramkę w zremisowanym 1:1 meczu u siebie z Ajaksem Amsterdam w 28. kolejce holenderskiej ekstraklasy. To pierwsze ligowe trafienie Polaka w tym sezonie.

Jakub Moder z golem w hitowym meczu

Moder wykorzystał rzut karny w 84. minucie, doprowadzając do wyrównania. Wcześniej prowadzenie gościom dał Sean Steur (54.).

 

ZOBACZ TAKŻE: Bramkarz bohaterem Barcelony! Lewandowski zdjęty w przerwie

 

26-letni pomocnik znalazł się w podstawowym składzie Feyenoordu w siódmym meczu z rzędu. Od sierpnia do końcówki stycznia leczył kontuzję pleców. W piątek znalazł się w gronie piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana na baraże o awans do mistrzostw świata.

 

Feyenoord jest wiceliderem holenderskiej ekstraklasy z dorobkiem 53 punktów. Prowadzi PSV Eindhoven - lider miał 68 pkt przed rozpoczęciem trwającego spotkania z SC Telstar.

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Lech Poznań. Skrót meczu
Zobacz także

