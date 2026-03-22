Grad goli w Madrycie! Real górą w derbach

Po niedzielnym triumfie Barcelony nad Rayo Vallecano na murawę wybiegli również piłkarze wicelidera LaLiga. W ramach 29. kolejki Real na własnym terenie mierzył się w derbach Madrytu z Atletico.

W początkowych fragmentach rywalizacji inicjatywa była po stronie "Królewskich". Wynik po dwóch kwadransach otworzyła jednak ekipa Diego Simeone. Do bramki strzeżonej przez Andrija Łunina trafił Ademola Lookman po podaniu Giuliano Simeone.

Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. W lepszych humorach do szatni zeszli piłkarze Atletico Madryt.

Po przerwie wyższy bieg wrzucił Real. W 51. w polu karnym faulował David Hancko. Sędzia Jose Luis Munuera Montero wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Vinicius Junior i nie pomylił się, wyrównując rezultat na 1:1.

Nie trzeba było czekać długo na kolejny cios wyprowadzony przez "Królewskich". W 55. minucie katastrofalny błąd Jose Marii Gimeneza wykorzystał Federico Valverde, dając prowadzenie swojej drużynie.

Ozdobą całego spotkania było trafienie Nahuela Moliny. Argentyńczyk odebrał podanie od swojego rodaka Juliana Alvareza i przyjęciem kierunkowym przygotował sobie piłkę do strzału. Molina huknął w okienko z około 20. metra, a Łunin nie miał żadnych szans.

Na tym się jednak nie skończyło. Sześć minut później bowiem na listę strzelców drugi raz wpisał się Vinicius Junior, któremu asystował Trent Alexander-Arnold. Real tym samym ponownie był z przodu (3:2).

W 77. minucie Valverde znów wpisał się do protokołu meczowego. Tym razem jednak oglądając czerwoną kartkę. Podopieczni Alvaro Arbeloi musieli zatem kończyć rywalizację w dziesiątkę.

Atletico nie odpuszczało i napierało na przeciwników. Bliski trafienia był Alvarez, jednak futbolówka po jego strzale trafiła w poprzeczkę.

Ostatecznie zakończyło się na pięciu bramkach. Górą był Real, który skrócił dystans do Barcelony w tabeli ligowej. Zespół z Madrytu traci do "Dumy Katalonii" cztery punkty.

Real Madryt - Atletico Madryt 3:2 (0:1)

Bramki: Vinicius Junior 52 (rzut karny), 72, Federico Valverde 55 - Ademola Lookman 33, Nahuel Molina 66.

Real Madryt: Andrij Łunin - Dani Carvajal (64. Trent Alexander-Arnold), Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran Garcia - Federico Valverde, Thiago Pitarch (64. Kylian Mbappe), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (74. Jude Bellingham) - Brahim Diaz (74. Eduardo Camavinga), Vinicius Junior (87. Alvaro Carreras). Trener: Alvaro Arbeloa.



Atletico Madryt: Juan Musso - Marcos Llorente, Robin Le Normand (46. Jose Maria Gimenez), David Hancko, Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone (71. Alex Baena), Johnny Cardoso (57. Nicolas Gonzalez), Koke, Ademola Lookman (57. Nahuel Molina) - Antoine Griezmann (57. Alexander Sorloth), Julian Alvarez. Trener: Diego Simeone.



Żółte kartki: Thiago Pitarch - Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, David Hancko, Marcos Llorente.

Czerwone kartki: Federico Valverde.

Sędzia: José Luis Munuera Montero.

jc, Polsat Sport