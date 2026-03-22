Ile medali zdobyli Polacy na HMŚ?

W dniach 20-22 marca w Toruniu odbywały się halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Oczywiście na startach pojawiło się wielu reprezentantów Polski, jednak ile dokładnie medali zdobyli Biało-Czerwoni?

Worek z medalami dla naszej reprezentacji rozwiązała sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic. To właśnie oni w sobotę sięgnęli po brąz.

Tego samego dnia polscy kibice świętowali jeszcze dwa ogromne sukcesy. Najpierw srebrny medal w biegu na 400 metrów zdobyła Natalia Bukowiecka. Natomiast później Jakub Szymański zachwycił świat, zgarniając złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki.

Ostatni dzień czempionatu również przyniósł sukcesy. Tym razem ze świetnej strony zaprezentowała się Pia Skrzyszowska, która zgarnęła brąz w zmaganiach na 60 metrów przez płotki, pobijając przy tym rekord Polski z czasem 7,73.

Polacy w Toruniu zgarnęli zatem cztery medale - dwa brązowe, jeden srebrny i jeden brązowy.

Medale Polaków na HMŚ Toruń 20-22 marca:

złoto - Jakub Kamiński (60 m ppł)

srebro - Natalia Bukowiecka (400 m)

brąz - Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski, Justyna Święty-Ersetic (4x400 m); Pia Skrzyszowska (60 m ppł)

