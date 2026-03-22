Ile medali zdobyli Polacy na HMŚ?
Za nami tegoroczne halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Ile medali podczas imprezy w Toruniu wywalczyli Polacy?
W dniach 20-22 marca w Toruniu odbywały się halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Oczywiście na startach pojawiło się wielu reprezentantów Polski, jednak ile dokładnie medali zdobyli Biało-Czerwoni?
Worek z medalami dla naszej reprezentacji rozwiązała sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic. To właśnie oni w sobotę sięgnęli po brąz.
Tego samego dnia polscy kibice świętowali jeszcze dwa ogromne sukcesy. Najpierw srebrny medal w biegu na 400 metrów zdobyła Natalia Bukowiecka. Natomiast później Jakub Szymański zachwycił świat, zgarniając złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki.
Ostatni dzień czempionatu również przyniósł sukcesy. Tym razem ze świetnej strony zaprezentowała się Pia Skrzyszowska, która zgarnęła brąz w zmaganiach na 60 metrów przez płotki, pobijając przy tym rekord Polski z czasem 7,73.
Polacy w Toruniu zgarnęli zatem cztery medale - dwa brązowe, jeden srebrny i jeden brązowy.
Medale Polaków na HMŚ Toruń 20-22 marca:
złoto - Jakub Kamiński (60 m ppł)
srebro - Natalia Bukowiecka (400 m)
brąz - Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski, Justyna Święty-Ersetic (4x400 m); Pia Skrzyszowska (60 m ppł)