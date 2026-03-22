Iwo Baraniewski dostał bonus za walkę w UFC! Ogromna suma na konto Polaka

Iwo Baraniewski potrzebował zaledwie 28 sekund, aby pokonać Austena Lane'a przez TKO na gali UFC Fight Night 270 w Londynie. Organizacja doceniła wyczyn Polaka i przyznała mu bonus za występ wieczoru w wysokości 100 tysięcy dolarów. Każdy z ośmiu dotychczasowych pojedynków w zawodowej karierze Baraniewskiego kończył się jego wygraną przed czasem.

To był kolejny świetny występ Baraniewskiego w amerykańskiej organizacji! Polak nie tylko znów znokautował rywala w pierwszej rundzie swojego starcia w UFC, ale tym razem zrobił ogromne wrażenie na organizatorach, którzy przyznali mu bonus za występ wieczoru.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sięgnął po złoty medal, a później to wyznał. "Przez rok nie miałem psychicznie życia"

 

Popularny "Rudy" zgarnął aż 100 tysięcy dolarów po swojej walce w Londynie. - Dwa dzikie TKO! - napisała organizacja w poście na Instagramie, gdzie poinformowała o przyznaniu nagród. Bouns przyznano również Shanelle Dyer, która popisała się również technicznym nokautem.

 

Kulisy starcia Baraniewskiego wyglądały następująco. W swój drugi pojedynek pod szyldem największej organizacji MMA na świecie 27-latek wszedł spokojniej niż w pierwszym występie. Szybko jednak udowodnił, że nie zamierza kalkulować. Pochodzący z Warszawy zawodnik wyprowadził potężny prawy sierpowy, który poprawił lewym, błyskawicznie powalając Amerykanina na matę. Polak wykończył przeciwnika ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania starcia.

 

Świetne wejście Baraniewskiego do UFC może zwiastować kolejne emocjonujące walki w organizacji, gdzie swoje triumfy święcili już między innymi Joanna Jędrzejczyk, Jan Błachowicz czy Mateusz Gamrot.

Zobacz skrót walki Iwo Baraniewski - Austen Lane

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michael Page - Sam Patterson. Skrót walki
UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Wyniki i skróty walk

