To był kolejny świetny występ Baraniewskiego w amerykańskiej organizacji! Polak nie tylko znów znokautował rywala w pierwszej rundzie swojego starcia w UFC, ale tym razem zrobił ogromne wrażenie na organizatorach, którzy przyznali mu bonus za występ wieczoru.

Popularny "Rudy" zgarnął aż 100 tysięcy dolarów po swojej walce w Londynie. - Dwa dzikie TKO! - napisała organizacja w poście na Instagramie, gdzie poinformowała o przyznaniu nagród. Bouns przyznano również Shanelle Dyer, która popisała się również technicznym nokautem.

Kulisy starcia Baraniewskiego wyglądały następująco. W swój drugi pojedynek pod szyldem największej organizacji MMA na świecie 27-latek wszedł spokojniej niż w pierwszym występie. Szybko jednak udowodnił, że nie zamierza kalkulować. Pochodzący z Warszawy zawodnik wyprowadził potężny prawy sierpowy, który poprawił lewym, błyskawicznie powalając Amerykanina na matę. Polak wykończył przeciwnika ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania starcia.

Świetne wejście Baraniewskiego do UFC może zwiastować kolejne emocjonujące walki w organizacji, gdzie swoje triumfy święcili już między innymi Joanna Jędrzejczyk, Jan Błachowicz czy Mateusz Gamrot.

PI, Polsat Sport