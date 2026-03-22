Jastrzębski Węgiel uzupełnił grono ćwierćfinalistów PlusLigi! Zwycięstwo w ostatniej kolejce

W premierowej odsłonie minimalną przewagę na początku uzyskali olsztynianie (7:9), a w dalszej części seta powiększyli punktową różnicę. Po asie Johannesa Tille było 15:18, a później 16:21 po ataku Pawła Halaby. Siatkarze Indykpolu AZS byli skuteczniejsi w ataku, lepiej przyjmowali i lepiej punktowali blokiem. Przebicie Łukasza Kozuba dało gościom ostatni punkt (20:25).





Benjamin Toniutti poderwał gospodarzy do walki w drugim secie. Po wyrównanym początku (8:8), skuteczni w ofensywie jastrzębianie przejęli inicjatywę i odskoczyli rywalom (12:8, 15:9 - po asie Nicolasa Szerszenia). W końcówce, po punktowym bloku różnica doszła do dziesięciu oczek (23:13). Goście obronili trzy piłki setowe, dwa asy posłał Jakub Majchrzak, ale atak blok-aut Łukasza Kaczmarka zamknął tę część meczu (25:17).

W trzecim secie również od początku przeważali siatkarze z Jastrzębia-Zdroju (8:4). Indykpol AZS złapał kontakt z rywalami w środkowej części seta (15:14), gospodarze obronili jednak przewagę. Kluczowa dla losów seta okazała się seria od stanu 18:16 do 22:16, po której jastrzębianie kontrolowali sytuację. Nicolas Szerszeń atakiem z drugiej linii wywalczył ostatni punkt (25:19) i przypieczętował awans JSW Jastrzębskiego Węgla do play-off.

Na początku czwartego seta kilka oczek zaliczki wypracowali sobie gospodarze (7:4). Olsztynianie szybko wyrównali (8:8), ale w środkowej części seta jastrzębianie wygrali cztery akcje z rzędu (16:11) i odzyskali inicjatywę. Asa dołożył Benjamin Toniutti (19:12), Michał Gierżot wywalczył piłkę meczową (24:17), a serwis gości w siatkę zakończył rywalizację (25:18).

Najwięcej punktów: Nicolas Szerszeń (17), Michał Gierżot (15), Anton Brehme (14), Łukasz Kaczmarek (11) - JSW; Karol Borkowski (12), Paweł Halaba (12), Paweł Cieślik (11) - AZS. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (56%-46%) i popełnili mniej błędów (19, przy 27 AZS); wyrównane statystyki asów (3-3) i bloków (11-11). MVP: Nicolas Szerszeń (15/26 = 57% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 57% pozytywnego przyjęcia).

JSW Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (20:25, 25:17, 25:19, 25:18)

JSW: Michał Gierżot, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Joshua Tuaniga, Adam Lorenc, Mateusz Kufka. Trener: Andrzej Kowal.

AZS: Jakub Majchrzak, Johannes Tille, Karol Borkowski, Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Kuba Hawryluk (libero), Arthur Szwarc, Łukasz Kozub, Mateusz Janikowski. Trener: Daniel Pliński.

