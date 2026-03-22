Jest finał! Pewny awans reprezentacji Polski w MŚ
Marika Popowicz-Drapała, Anna Gryc, Anastazja Kuś i Justyna Święty-Ersetic pewnie awansowały do finału sztafety 4x400 m w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Toruniu. Polki o medal powalczą w sesji wieczornej.
Anastazja Kuś
Do finału dostanie się sześć ekip - po dwie z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polki czasem 3.28,06 wygrały pierwszą serię i wywalczyły bezpośredni awans, bez konieczności czekania na wyniki drugiego biegu. Drugie miejsce zajęły Holenderki - 3.28,11.
W wieczornym finale w składzie biało-czerwonych prawdopodobnie znajdzie się Natalia Bukowiecka, która w sobotę zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m.
