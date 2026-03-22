Jest finał! Pewny awans reprezentacji Polski w MŚ

Do finału dostanie się sześć ekip - po dwie z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polki czasem 3.28,06 wygrały pierwszą serię i wywalczyły bezpośredni awans, bez konieczności czekania na wyniki drugiego biegu. Drugie miejsce zajęły Holenderki - 3.28,11.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy medal mistrzostw świata! Polska sztafeta na podium

W wieczornym finale w składzie biało-czerwonych prawdopodobnie znajdzie się Natalia Bukowiecka, która w sobotę zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m.

