Jest komunikat w sprawie stanu zdrowia Kacpra Tomasiaka! Co z Polakiem?

Kacper Tomasiak upadł podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Vikersund. Polski Związek Narciarski opublikował komunikat w sprawie stanu zdrowia Polaka.

Kacper Tomasiak zniesiony na noszach po upadku w kwalifikacjach

W niedzielę Tomasiak brał udział w kwalifikacjach do jednego z ostatnich konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Polski skoczek wylądował na 192. metrze, jednak po chwili upadł. Na tę sytuację błyskawicznie zareagowały służby medyczne znajdujące się na skoczni. Trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu został zniesiony na noszach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zapadła decyzja! Kwalifikacje w Vikersund odwołane

 

Polski Związek Narciarski wydał już komunikat w sprawie stanu zdrowia Polaka. 

 

"Kierownik kadry Wojciech Jurowicz przekazuje, ze Kacper Tomasiak uderzył glową o zeskok i był mocno oszołomiony. Skoczek jest jednak przytomny, rozmawia i pierwsze badania teamu medycznego na skoczni nie wykazały niepokojących sygnałów. Kacper jest jednak pod obserwacją teamu medycznego na skoczni. Czekamy na dalsze informacje" - napisano.

 

Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Do rywalizacji awansowali zatem wszyscy skoczkowie.

AA, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mistrzostwa Polski w short tracku: finał mężczyzn na 1000 metrów
Zobacz także

Woźniak i Pigeon najlepszymi zawodnikami w Gdańsku

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 