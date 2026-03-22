Jest komunikat w sprawie stanu zdrowia Kacpra Tomasiaka! Co z Polakiem?

W niedzielę Tomasiak brał udział w kwalifikacjach do jednego z ostatnich konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Polski skoczek wylądował na 192. metrze, jednak po chwili upadł. Na tę sytuację błyskawicznie zareagowały służby medyczne znajdujące się na skoczni. Trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu został zniesiony na noszach.

Polski Związek Narciarski wydał już komunikat w sprawie stanu zdrowia Polaka.

"Kierownik kadry Wojciech Jurowicz przekazuje, ze Kacper Tomasiak uderzył glową o zeskok i był mocno oszołomiony. Skoczek jest jednak przytomny, rozmawia i pierwsze badania teamu medycznego na skoczni nie wykazały niepokojących sygnałów. Kacper jest jednak pod obserwacją teamu medycznego na skoczni. Czekamy na dalsze informacje" - napisano.

Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Do rywalizacji awansowali zatem wszyscy skoczkowie.

