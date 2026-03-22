Kacper Tomasiak pojedzie do Planicy? Ekspert zabrał głos

Kacper Tomasiak w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Vikersund zaliczył upadek. Polak został zniesiony na noszach, co zmartwiło polskich kibiców. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że nie stało się nic poważnego. Na temat upadku wypowiedział się nawet sam zainteresowany.

Wypadek trzykrotnego medalisty olimpijskiego z Mediolanu był również jednym z wątków poruszonych podczas Magazynu Sportów Zimowych.

- Nie chcieliśmy tego oglądać, ponieważ nadzieje polskich skoków opierają się na Kacprze Tomasiaku. On jest naszym "srebrem narodowym". Jego uraz wywołuje drżenie serc kibiców i działaczy. Bez niego trudno wyobrazić sobie przyszłość polskich skoków - stwierdził Krzysztof Rawa. - Taki to jest sport, że dużo zależy od pogody i psychiki zawodników - czynników niemierzalnych. Potem dostajemy albo nadmiar radości, albo wpadamy w czarną rozpacz, kiedy tych wyników nie ma. To źle, że jest tylko Kacper Tomasiak i jego upadek budzi w nas takie nastroje. Na szczęście wszystkie wieści są takie, że nic się nie stało. To jest w tym wszystkim najważniejsze.

Prowadząca program Aleksandra Szutenberg zapytała eksperta, czy Tomasiak powinien brać udział w rywalizacji w Vikersund. Przypomnijmy, że Tomasiak wcześniej nie występował w konkursach na skoczni mamuciej.

- Trener Maciusiak myśli o przyszłości. Kacper gdzieś musi się nauczyć skakać na skoczniach mamucich. Musi je poznać i zobaczyć, jak to smakuje. Trener podjął takie ryzyko, by dodać Kacprowi nowe umiejętności. Nie było innego celu, nie chodziło o punkty - ocenił.

Czy Tomasiak pojedzie na przyszłotygodniowe zmagania w Planicy?

- Jestem zdania, że jeżeli jest zdrowy i badania wykazują, że nic mu się nie stało, to powinien pojechać. Planica jest wyjątkowa i jest nagrodą dla skoczków - podsumował dziennikarz.



AA, Polsat Sport