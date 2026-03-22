Kacper Tomasiak zabrał głos po upadku! Jak czuje się Polak?

Kacper Tomasiak zaliczył upadek podczas niedzielnych kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Vikersund. Teraz skoczek za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał głos w tej sprawie.

Co ze zdrowiem Kacpra Tomasiaka?

W niedzielę Tomasiak brał udział w kwalifikacjach do jednego z ostatnich konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Polski skoczek wylądował na 192. metrze, jednak po chwili upadł. Na tę sytuację błyskawicznie zareagowały służby medyczne znajdujące się na skoczni. Trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu został zniesiony na noszach. 

 

Po jego upadku Polski Związek Narciarski wydał komunikat w sprawie stanu zdrowia młodego zawodnika, o którym można przeczytać TUTAJ. Teraz głos w całej sprawie zabrał sam zainteresowany. Tomasiak opublikował post w swoich mediach społecznościowych. 

 

"Szczęśliwie wszystko jest dobrze, dziękuję za wasze wsparcie" - napisał.

 

Ostatecznie niedzielny konkurs w Vikersund się nie odbył. Na przeszkodzie stanął zbyt silny wiatr. Ten zaraz za progiem sięgał 6 m/s w plecy. Warunki pogodowe uniemożliwiły zatem skoczkom bezpieczne loty.

 

AA, Polsat Sport
