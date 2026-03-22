Kacper Tomasiak zabrał głos po upadku! Jak czuje się Polak?
Kacper Tomasiak zaliczył upadek podczas niedzielnych kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Vikersund. Teraz skoczek za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał głos w tej sprawie.
Krzysztof Rawa: Nie chcieliśmy takiego widoku, bo nadzieje polskich skoków opierają się na Tomasiaku
W niedzielę Tomasiak brał udział w kwalifikacjach do jednego z ostatnich konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Polski skoczek wylądował na 192. metrze, jednak po chwili upadł. Na tę sytuację błyskawicznie zareagowały służby medyczne znajdujące się na skoczni. Trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu został zniesiony na noszach.
ZOBACZ TAKŻE: Konkurs PŚ w Vikersund odwołany!
Po jego upadku Polski Związek Narciarski wydał komunikat w sprawie stanu zdrowia młodego zawodnika, o którym można przeczytać TUTAJ. Teraz głos w całej sprawie zabrał sam zainteresowany. Tomasiak opublikował post w swoich mediach społecznościowych.
"Szczęśliwie wszystko jest dobrze, dziękuję za wasze wsparcie" - napisał.
Ostatecznie niedzielny konkurs w Vikersund się nie odbył. Na przeszkodzie stanął zbyt silny wiatr. Ten zaraz za progiem sięgał 6 m/s w plecy. Warunki pogodowe uniemożliwiły zatem skoczkom bezpieczne loty.