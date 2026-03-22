Kamil Majchrzak - Quentin Halys. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Majchrzaka podczas turnieju ATP w Miami. Jak na razie Polak znakomicie spisuje się podczas amerykańskiej imprezy - w pierwszej rundzie wygrał z Serbem Miomirem Kecmanoviciem, natomiast w trzeciej zameldował się po wygranej z rozstawionym z numerem 20. Amerykaninem Learnerem Tienem.

Jego kolejnym rywalem będzie Quentin Halys. 111. na liście ATP Francuz niespodziewanie wygrał z rozstawionym z numerem 16. Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną 7:6 (10-8), 6:4.

29-letni Halys najwyżej w rankingu był 46. W 2022 Majchrzak pokonał go w turnieju w Pune, a w styczniu tego roku wygrał z nim w kwalifikacjach imprezy w Brisbane.

