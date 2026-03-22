Za nami dwumecz między reprezentacjami Polski i Łotwy w drugiej rundzie eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni najpierw triumfowali na wyjeździe, a następnie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w domowym spotkaniu. Dzięki temu przybliżyli się do awansu na mistrzostwa świata.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski coraz bliżej mistrzostw świata! Zwycięstwo w rewanżu

Przed naszą drużyną narodową jeszcze tylko jeden dwumecz eliminacji. To właśnie on zadecyduje, czy Biało-Czerwoni pojawią się w turnieju głównym czempionatu globu. Rywalami Polaków w tej rywalizacji będą Austriacy.

Mistrzostwa świata odbędą się już w styczniu 2027 roku. Organizatorami najbliższego mundialu są Niemcy.

Kiedy mecze Polska - Austria? Kiedy Polacy zagrają o awans na mistrzostwa świata?

Bezpośrednie zmagania między reprezentacjami Polsk i Austrii w trzeciej rundzie eliminacji mistrzostw świata odbędą się w maju. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 13 lub 14 maja, natomiast rewanż - 16 lub 17 maja.

