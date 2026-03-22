Kiedy Polacy zagrają o awans na mistrzostwa świata?

Piłka ręczna

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej jest już o krok od awansu na mistrzostwa świata. Z kim i kiedy Biało-Czerwoni rozegrają ostatnie spotkania eliminacji?

Gracz w biało-czerwonej koszulce z numerem 87 próbuje rzucić piłkę do bramki, podczas gdy jego przeciwnik próbuje go zablokować.
fot. PAP
Polacy zagrają z Austriakami o awans na mistrzostwa świata

Za nami dwumecz między reprezentacjami Polski i Łotwy w drugiej rundzie eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni najpierw triumfowali na wyjeździe, a następnie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w domowym spotkaniu. Dzięki temu przybliżyli się do awansu na mistrzostwa świata.

 

Przed naszą drużyną narodową jeszcze tylko jeden dwumecz eliminacji. To właśnie on zadecyduje, czy Biało-Czerwoni pojawią się w turnieju głównym czempionatu globu. Rywalami Polaków w tej rywalizacji będą Austriacy.

 

Mistrzostwa świata odbędą się już w styczniu 2027 roku. Organizatorami najbliższego mundialu są Niemcy. 

Kiedy mecze Polska - Austria? Kiedy Polacy zagrają o awans na mistrzostwa świata?

Bezpośrednie zmagania między reprezentacjami Polsk i Austrii w trzeciej rundzie eliminacji mistrzostw świata odbędą się w maju. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 13 lub 14 maja, natomiast rewanż - 16 lub 17 maja.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRIAŁOTWAPIŁKA RĘCZNAPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 