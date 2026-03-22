Kolejny błysk Oskara Pietuszewskiego! Polski tercet w pierwszym składzie

Okazję do gry w niedzielnym spotkaniu dostało trzech Polaków. W wyjściowym składzie FC Porto pojawili się Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Chociaż w pierwszej połowie gospodarze częściej kontrolowali piłkę, to lepsze okazje bramkowe byli w stanie wypracować piłkarze zespołu z Porto. Mimo to żadnej z ekip do przerwy nie udało się otworzyć wyniku spotkania.

Na pierwsze trafienie kibice musieli poczekać do 54. minuty. To właśnie wtedy sędzia dopatrzył się nieregulaminowego zagrania w polu karnym gości. Po tym jak Gabri Veiga sfaulował rywala, arbiter był zmuszony wskazać na jedenasty metr. Stały fragment gry wykorzystał Rodrigo Zalazar.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W 69. minucie FC Porto wyrównało, a jednym z głównych bohaterów tego trafienia był Pietuszewski. Były piłkarz Jagiellonii Białystok dograł piłkę w "szesnastkę" rywali. Tę okazję wykorzystał William Gomes. Jeszcze przed końcem spotkania goście wyprowadzili kolejny cios. Tym razem bardzo mocnym uderzeniem na listę strzelców wpisał się Seko Fofana.

Ostatecznie "Smoki" zwyciężyły 2:1. Bednarek i Kiwior zostali na boisku do ostatniego gwizdka, natomiast Pietuszewskiego zmieniono w 78. minucie. FC Porto obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli z 72 punktami.

SC Braga - FC Porto 1:2 (0:0)

Bramki: Rodrigo Zalazar 54 (rzut karny) - William Gomes 69, Seko Fofana 80

SC Braga: Lukas Hornicek - Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakate (Gabriel Moscardo 63), Bright Arrey-Mbi - Victor Gomez (Mario Dorgeles 86), Joao Moutinho (Gorby 86), Florian Grillitsch, Diego Rodrigues (Gabri Martinez 63) - Ricardo Horta - Pau Victor (Fran Navarro 86), Rodrigo Zalazar

FC Porto: Diogo Costa - Martim Fernandes, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu - Victor Froholdt, Alan Varela (Pablo Rosario 67), Gabri Veiga (Seko Fofana 67) - Pepê (William Gomes 56), Deniz Gul (Terem Moffi 56), Oskar Pietuszewski Borja Sainz 78)

