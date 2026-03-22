Konkurs PŚ w Vikersund odwołany!

Niedzielny konkurs Pucharu Świata na skoczni mamuciej w Vikersund został odwołany. Organizatorom na przeszkodzie stanął zbyt silny wiatr.

W niedzielę skoków nie będzie. Organizatorzy Pucharu Świata w Vikersund podjęli decyzję o odwołaniu konkursu indywidualnego na skoczni mamuciej.

 

Na przeszkodzie stanął zbyt silny wiatr. Ten zaraz za progiem sięgał 6 m/s w plecy. Warunki pogodowe uniemożliwiły zatem skoczkom bezpieczne loty.

 

Dodajmy, że w niedzielę po kilku próbach odwołane zostały również kwalifikacje. W nich groźnie wyglądający upadek zaliczył Kacper Tomasiak. Więcej o stanie zdrowia trzykrotnego medalisty olimpijskiego TUTAJ.

 

W tym roku w Vikersund odbył się więc jeden konkurs indywidualny. W sobotę najlepszy był Austriak Stephan Embacher. Podium uzupełnili odpowiednio Japończyk Tomofumi Naito i Norweg Johann Andre Forfang. W drugiej serii znalazł się tylko jeden reprezentant Polski - 27. Aleksander Zniszczoł.

