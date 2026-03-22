Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy przed nami! W tej fazie rozgrywek wystąpią cztery kluby z Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia, Bogdanka LUK Lublin i PGE Projekt Warszawa. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Kiedy grają polskie kluby? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji pierwszych meczów ćwierćfinałowych siatkarskiej Ligi Mistrzów.

PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin to jedna z par 1/4 finału.

W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów znalazły się cztery kluby z Polski, dwa z Włoch oraz po jednym z Hiszpanii i Turcji. Pierwsze mecze 1/4 finału zaplanowano na 24-25 marca, a rewanże zostaną rozegrane między 31 marca i 2 kwietnia.

 

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

 

W ćwierćfinałach dojdzie do konfrontacji dwóch polskich drużyn - Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Aluron CMC Warta Zawiercie poznał swego rywala jeszcze przed rundą play-off i będzie nim włoski Cucine Lube Civitanova. Asseco Resovia będzie rywalizowała z tureckim klubem Ziraat Bankkart Ankara, którego gwiazdą jest Tomasz Fornal. Broniąca trofeum włoska Sir Sicoma Perugia, z Kamilem Semeniukiem w składzie, zmierzy się z Guaguas Las Palmas z Hiszpanii.

 

Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w Turynie, w dniach 16-17 maja.

 

Plan transmisji ćwierćfinałów LM siatkarzy:

 

2026-03-24: PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-24: Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Perugia (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karol Urbanowicz: Drużyny, które z nami grają, nie mają co liczyć na szybkie zwycięstwo
Zobacz także

ZAKSA zagra w play-off! Bezcenny punkt zdobyty w Zawierciu

