Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów znalazły się cztery kluby z Polski, dwa z Włoch oraz po jednym z Hiszpanii i Turcji. Pierwsze mecze 1/4 finału zaplanowano na 24-25 marca, a rewanże zostaną rozegrane między 31 marca i 2 kwietnia.

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

W ćwierćfinałach dojdzie do konfrontacji dwóch polskich drużyn - Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Aluron CMC Warta Zawiercie poznał swego rywala jeszcze przed rundą play-off i będzie nim włoski Cucine Lube Civitanova. Asseco Resovia będzie rywalizowała z tureckim klubem Ziraat Bankkart Ankara, którego gwiazdą jest Tomasz Fornal. Broniąca trofeum włoska Sir Sicoma Perugia, z Kamilem Semeniukiem w składzie, zmierzy się z Guaguas Las Palmas z Hiszpanii.

Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w Turynie, w dniach 16-17 maja.

Plan transmisji ćwierćfinałów LM siatkarzy:

2026-03-24: PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-24: Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Perugia (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)