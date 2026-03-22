Liga Portugal: SC Braga - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

FC Porto Oskara Pietuszewskiego, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora przystępuje do kolejnego spotkania ligowego. "Smoki" mierzą się na wyjeździe z Bragą w ramach 27. kolejki Liga Portugal.

Niedzielny mecz jest starciem na szczycie. W tabeli bowiem Porto zajmuje pierwszą lokatę z dorobkiem 69 punktów, natomiast Braga klasyfikowana jest obecnie na czwartej pozycji z 46 "oczkami" na koncie.

Polscy kibice w szczególności zwracają uwagę na Oskara Pietuszewskiego. 17-latek zalicza fenomenalne wejście do nowej drużyny. Dotychczas w barwach Porto zdobył już trzy bramki i dołożył jedną asystę. Tamtejsi kibice są zachwyceni reprezentantem Polski.

W obronie natomiast ważnymi punktami Porto są dwaj pozostali Biało-Czerwoni. Mowa o Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. Również oni zbierają pozytywne opinie w Portugalii.

