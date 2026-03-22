Niespodziewane potknięcie Interu! Pełen mecz Zielińskiego

We Florencji goście prowadzenie zdobyli już w pierwszej akcji meczu. W 40. sekundzie Francesco Pio Esposito strzelił głową nie do obrony. Wyrównał Cher Ndour (77. minuta), który dobił piłkę do siatki po uderzeniu Alberta Gudmundssona.

Zieliński rozegrał całe spotkanie. Esposito mógł przesądzić o wygranej Interu, ale hiszpański bramkarz David de Gea instynktownie obronił tuż przed końcem spotkania.

Z potknięcia lokalnego rywala skorzystał Milan, który prowadził już z Torino 3:1. Przyjezdni zdobyli bramkę kontaktową z rzutu karnego w 83. minucie, ale komplet punktów został w Mediolanie.

W tabeli lider zgromadził 69 pkt, sześć mniej jest na koncie Milanu, a o siedem gorszy bilans ma obrońca tytułu Napoli. Do zakończenia rozgrywek pozostało osiem serii spotkań.

PAP