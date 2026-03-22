Niestety. Polka z porażką w pierwszej rundzie

Tenis

Magda Linette i Amerykanka Ann Li odpadły w 1. rundzie debla turnieju WTA 1000 w Miami. Przegrały z Amerykanką Jessiką Pegulą i Australijką Storm Hunter 2:6, 2:6.

W drugiej rundzie Pegula i Hunter zagrają z Rosjanką Mirrą Andriejewą i Kanadyjką Victorią Mboko.

 

Linette w Miami grała również w singlu. W drugiej rundzie wyeliminowała rozstawioną z numerem drugim Igę Świątek, ale w trzeciej przegrała z Alexandrą Ealą z Filipin. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch po porażce z Amerykanką McCartney Kessler.

 

Jessica Pegula, Storm hunter (USA, Australia) - Magda Linette, Ann Li (Polska, USA) 6:2, 6:2.

PAP
