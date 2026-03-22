Pia Skrzyszowska brązową medalistką MŚ! Rekordowy bieg
Pia Skrzyszowska z brązowym medalem halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegu na 60 metrów przez płotki! Polka ustanowiła także nowy rekord kraju. Wygrała Devynne Charlton z Bahamów, osiągając rekord świata.
Pia Skrzyszowska była jedną z faworytek do medalu w biegu na 60 metrów przez płotki podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu. Polka wywiązała się z tego znakomicie.
Co prawda, na początku biegu Skrzyszowska była z tyłu, jednak z każdym metrem rozpędzała się. Ostatecznie nasza rodaczka przecięła linię mety jako trzecia, sięgając po brązowy medal.
To nie wszystko. Skrzyszowska ustanowiła również nowy rekord Polski. Od teraz wynosi on 7,73 sekundy.
Złoto w niedzielę wywalczyła Devynne Charlton z Bahamów. 30-latka pobiła rekord świata, osiągając rezultat wynoszący 7,65 sekundy. Srebro padło łupem Holenderki Nadine Visser (7,73 s).