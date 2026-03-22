Sytuacja w tabeli piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy stała się dla kieleckiej Korony niezwykle napięta. Choć zespół wciąż utrzymuje cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, ostatnia przegrana w doliczonym czasie gry sprawiła, że niedzielny mecz z Arką Gdynia urasta do rangi najważniejszego spotkania sezonu.

Porażka z Pogonią, poniesiona po golu w ostatniej akcji meczu, mocno odbiła się na psychice zawodników. Konstantinos Sotiriou nie gryzł się w język, opisując nastroje w szatni.

- Kiedy przegrywasz w taki sposób, to zawsze jest wstyd i nie czujemy się z tym dobrze. Ale musimy zapomnieć o tym, co było i skupić się tylko na tym, co będzie - mówił cypryjski obrońca na przedmeczowej konferencji prasowej.

Stoper kieleckiego zespołu przyznał, że zespół czuł się przybity po meczu w Szczecinie, ale podkreślił, że Korona to zbyt dobra drużyna, by spaść z ligi.

Jacek Zieliński tonował nastroje dotyczące rzekomej "nerwowej atmosfery" w klubie, nazywając doniesienia medialne "wyssanymi z palca".

Przyznał jednak, że morale po ostatniej porażce nie mogło być wysokie. - Jeszcze nie widziałem zespołu, który po przegranym meczu miałby morale w pobliżu 100 proc. To jest normalne. Ale minęło kilka dni i trzeba się podnieść. Na tym polega cały urok piłki, że po takim meczu jest szybko czas na rewanż - mówił trener Korony.

PAP