W centrum uwagi podczas tego spotkania będzie Marek Papszun, który od 2016 roku do grudnia - z 12-miesięczną przerwą, kiedy nie trenował żadnego zespołu - pracował w Rakowie. Z tym klubem przeszedł drogę z drugiej ligi do Ekstraklasy, a jej ukoronowaniem było zdobycie mistrzostwa kraju w 2023 roku, wcześniej dwukrotnie sięgając po Puchar Polski.

Z "Medalikami" zadebiutował też w europejskich pucharach, nawet w trwającym sezonie zajął drugie miejsce w fazie zasadniczej Lidze Konferencji UEFA, ale jesienią zdecydował się przyjąć ofertę Legii i 19 grudnia 51-letni szkoleniowiec oficjalnie przejął drużynę z rodzinnego miasta.

Choć przegrał tylko w debiucie (z Koroną Kielce 1:2), a teraz może się pochwalić sześciomeczową serią bez porażki, to wciąż nie udało mu się wyprowadzić Legii ze strefy spadkowej, co było głównym zadaniem na wiosenną część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

Pod Jasną Górą zastąpił go Łukasz Tomczyk. Pod jego wodzą Raków spisuje się przeciętnie (8 pkt w siedmiu meczach), ale wciąż jest w grze o tytuł, a także awansował do półfinału Pucharu Polski. W niedzielę jego piłkarze będą mieć wyjątkową motywację, by przy Łazienkowskiej zaprezentować się z jak najlepszej strony.

PAP