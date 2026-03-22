Trener piłkarzy Widzewa Aleksandar Vuković przyznał, że kluczem do zdobywania potrzebnych do pozostania w PKO BP Ekstraklasie punktów jest stabilizacja. Dlatego w niedzielnym meczu z Górnikiem Zabrze w składzie Łodzian nie należy spodziewać się zmian.

To będzie trzecie spotkanie pod wodzą serbskiego szkoleniowca, który dwa tygodnie temu zastąpił Igora Jovicevicia. Z Vukoviciem na ławce Widzew zdobył cztery punkty, jednak to wciąż za mało, by wydostać się ze strefy spadkowej. W konfrontacjach z Lechem Poznań (2:1) i Arką Gdynia (0:0) nowy trener postawił na ten sam skład i - jak przyznał przed kolejnym ligowym meczem - była to zamierzona koncepcja, z którą podjął pracę w Łodzi.

- Nie jest tajemnicą, że zespół teraz potrzebuje przede wszystkim stabilności. Widzę w kadrze więcej zawodników, którzy mogliby dostać szansę i nawet powinni, ale czy mamy czas na to, żebym w każdym meczu próbować innego zestawienia? To nie jest ten moment. Postawiłem na grupę ludzi, która w dwóch spotkaniach pokazała wiele dobrego i zdobyła cztery punkty. To daje do myślenia, że warto im dać szansę – tłumaczył na piątkowej konferencji prasowej.

Oznacza to, że w niedzielnym meczu w Łodzi z Górnikiem w wyjściowym składzie gospodarzy nie należy spodziewać się zmian. Obie drużyny dzieli w tabeli 10 punktów i znajdują się na przeciwnych biegunach. Widzew jest przedostatni, ale do bezpiecznej strefy traci dwa punkty. Goście zajmują zaś czwarte miejsce z trzema punktami mniej od lidera.

- Chciałbym, żebyśmy mniej myśleli o tym, w jakiej strefie jesteśmy, a bardziej skupili się na spotkaniu, które jest przed nami. Każdy wie, gdzie jesteśmy i o co gramy, ale nie ma powodu ciągle tego powtarzać. Trzeba skupić się na meczu, który jest pierwszą okazją do zapunktowania - zaznaczył Vuković.

Początek o godzinie 17:30.

PAP