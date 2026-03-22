PlusLiga. Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w play-off?

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizowało czternaście zespołów. W fazie zasadniczej rozegrały one dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczyło awans do fazy play-off.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek: Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w play-off?

W ćwierćfinałach pary meczowe stworzą zespoły z miejsc 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. Będą one rywalizowały do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu.

Tytułu mistrza Polski broni Bogdanka LUK Lublin, która w ubiegłorocznym finale pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie. Drużyna z Zawiercia wygrała fazę zasadniczą obecnego sezonu.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026 - pary ćwierćfinałowe:

Aluron CMC Warta Zawiercie (1) – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (8)

PGE Projekt Warszawa (2) – JSW Jastrzębski Węgiel (7)

Bogdanka LUK Lublin (3) – PGE GiEK Skra Bełchatów (6)

Asseco Resovia Rzeszów (4) – Indykpol AZS Olsztyn (5).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport