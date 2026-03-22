Polacy poza finałem podczas MŚ w Toruniu

Marcin Karolewski, Wiktor Wróbel, Remigiusz Zazula i Mateusz Rzeźniczak nie awansowali do finału sztafety 4x400 m w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata w Toruniu. Polacy zajęli siódme miejsce w eliminacjach.

Finał bez Polaków

Do finału dostało się sześć ekip - po dwie z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polacy zajęli czwarte miejsce w pierwszej serii i uzyskali siódmy czas eliminacji - 3.06,30.

 

Najszybsi byli Holendrzy - 3.04,66. W wieczornym finale wystąpią też Portugalczycy, Amerykanie, Belgowie, Węgrzy i Jamajczycy.

