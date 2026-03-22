Polka szósta na mistrzostwa świata! Niesamowicie szybki bieg
Klaudia Kazimierska zajęła szóste miejsce w biegu na 1500 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu. Polka w finale uzyskała czas 4.02,80. Złoto dla Brytyjki Georgii Hunter Bell.
Jak zaprezentowała się Klaudia Kazimierska na mistrzostwach świata?
Wynik Kazimierskiej jest o ponad sekundę gorszy od jej tegorocznego rekordu Polski.
Bell wygrała uzyskując 3.58,53, najlepszy w tym roku wynik na świecie. Srebrny medal dla Jessicy Hull z Australii - 3.59,45, a brąz dla Amerykanki Nikki Hiltz - 3.59,68.
Trenująca w Oregonie Kazimierska w 2024 roku była finalistką igrzysk olimpijskich w biegu na 1500 m, a rok temu zajęła siódme miejsce w mistrzostwach świata w Tokio.
