Polka szósta na mistrzostwa świata! Niesamowicie szybki bieg

Klaudia Kazimierska zajęła szóste miejsce w biegu na 1500 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu. Polka w finale uzyskała czas 4.02,80. Złoto dla Brytyjki Georgii Hunter Bell.

Jak zaprezentowała się Klaudia Kazimierska na mistrzostwach świata?

Wynik Kazimierskiej jest o ponad sekundę gorszy od jej tegorocznego rekordu Polski.

 

Bell wygrała uzyskując 3.58,53, najlepszy w tym roku wynik na świecie. Srebrny medal dla Jessicy Hull z Australii - 3.59,45, a brąz dla Amerykanki Nikki Hiltz - 3.59,68.

 

Trenująca w Oregonie Kazimierska w 2024 roku była finalistką igrzysk olimpijskich w biegu na 1500 m, a rok temu zajęła siódme miejsce w mistrzostwach świata w Tokio. 

PAP
