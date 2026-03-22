Polki straciły medal MŚ na ostatnich metrach!

Polki od pierwszej zmiany były w czołowej trójce w ostatniej konkurencji HMŚ w Toruniu. Na ostatniej prostej końcowej zmiany Święty-Ersetic musiała jednak uznać wyższość Hiszpanki.

Amerykanki wygrały czasem 3.25,81. Drugim Holenderkom zmierzono 3.26,00, a trzecim Hiszpanki - 3.26,04.

Biało-Czerwoni kończą rywalizację w Toruniu z czterema medalami: złotym, srebrnym i dwoma brązowym. Mistrzem świata został w biegu na 60 m ppł Jakub Szymański. Natalia Bukowiecka była druga w biegu na 400 m, Pia Skrzyszowska trzecia w biegu na 60 m ppł, a brąz wywalczyła także sztafeta mieszana 4x400 m.

jc, PAP