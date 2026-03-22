Remis w hicie Ekstraklasy! Legia nad strefą spadkową

Oczywiście jednym z ciekawszych aspektów niedzielnego spotkania była postać Marka Papszuna. Warto przypomnieć, że obecny szkoleniowiec Legii Warszawa wcześniej zasiadał na ławce trenerskiej Rakowa Częstochowa i to właśnie z ekipą spod Jasnej Góry sięgał po największe sukcesy - między innymi mistrzostwo Polski i Puchary Polski.

Po pierwszej połowie niedzielnego meczu Papszun na pewno nie miał okazji do świętowania. Legia gola straciła już w szóstej minucie. Piłka została dośrodkowana w pole karne "Wojskowych" z rzutu rożnego. Futbolówkę nieumiejętnie we własnej szesnastce próbował opanować Jean-Pierre Nsame, jednak tylko ułatwił sytuację rywalom. Lamine Diaby-Fadiga wykorzystał okazję i trafił do praktycznie pustej bramki.

Na przerwę piłkarze schodzili zatem przy jednobramkowym prowadzeniu Rakowa.

Gospodarze byli jednak w stanie wrócić do gry. W drugiej części rywalizacji Legia wywalczyła rzut karny. Jeden z obrońców "Medalików" zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Po krótkiej weryfikacji z systemem VAR sędzia wskazał na jedenasty metr. Stały fragment gry pewnie na gola zamienił Nsame.

Już do ostatniego gwizdka żaden z zespołów nie był w stanie zmienić wyniku. Hitowy mecz PKO BP Ekstraklasy zakończył się zatem podziałem punktów.

Po tym spotkaniu Raków plasuje się na szóstym miejscu w tabeli z 38 punktami na koncie. Legia natomiast zajmuje ostatnią bezpieczną 15. pozycję z 30 "oczkami".

Legia Warszawa - Raków Częstochowa 1:1 (0:1)

Bramki: Jean-Pierre Nsame 71 (rzut karny) - Lamine Diaby-Fadiga 6

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Paweł Wszołek (74. Kacper Chodyna), Damian Szymański, Juergen Elitim, Patryk Kun (86. Arkadiusz Reca) - Jean-Pierre Nsame (74. Mileta Rajović), Rafał Adamski, Wahan Biczachczjan (86. Kacper Urbański).

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Zoran Arsenić (82. Stratos Svarnas), Bogdan Racovitan, Ariel Mosór - Jean Carlos Silva, Karol Struski (63. Paweł Dawidowicz), Oskar Repka, Adriano Amorim - Lamine Diaby-Fadiga (63. Ivi Lopez), Jonatan Braut Brunes, Isak Brusberg (28. Marko Bulat)

Żółta kartka – Legia Warszawa: Paweł Wszołek; Raków Częstochowa: Adriano Amorim, Marko Bulat, Oskar Repka.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 24 788.

