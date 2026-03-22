Reprezentacja Polski coraz bliżej mistrzostw świata! Zwycięstwo w rewanżu

W lepszych nastrojach do meczu rozgrywanego w Ostrowie Wielkopolskim podchodzili reprezentanci Polski, którzy w czwartek pewnie pokonali Łotyszów w Jełgawie 33:24.

Biało-Czerwoni lepiej weszli w spotkanie, dość szybko tworząc kilkupunktowe prowadzenie (7:4). Po chwili jednak w szeregi naszej reprezentacji wdarła się dekoncentracja. Dzięki temu goście byli w stanie "dogonić" podopiecznych Jesusa Gonzaleza (7:7).

Przez większość pierwszej połowie gra toczyła się punkt za punkt, aż do samej końcówki. Wtedy to Łotysze zaczęli stawiać warunki na parkiecie. Co ciekawe, dwie ostatnie bramki w premierowej odsłonie rywalizacji zdobył... bramkarz reprezentacji Łotwy - Ritvars Putra. 22-latek wykorzystał fakt, że Polacy grali bez golkipera i dwukrotnie trafił w bramkę rywali przez całe boisko. To między innymi dzięki tym trafieniom Biało-Czerwoni schodzili na przerwę, przegrywając 15:18.

Po powrocie na boisko Polacy rzucili się do ataku. Gospodarze błyskawicznie odrobili straty, a następnie wyszli na prowadzenie (22:19). Polacy już do końca spotkania lepiej prezentowali się na boisku, ostatecznie triumfując 33:25.

Dzięki temu triumfowi nasi reprezentanci zrobili kolejny krok w kierunku mistrzostw świata, które odbędą się na początku 2027 roku w Niemczech. Przed zawodnikami ostatnia faza eliminacji, w której zmierzą się w maju z Austriakami.

Polska - Łotwa 33:25 (15:18).

Polska: Miłosz Wałach, Mateusz Zembrzycki – Damian Przytuła 2, Piotr Jędraszczyk 3, Michał Olejniczak 2, Ariel Pietrasik, Andrzej Widomski 3, Kamil Syprzak 5, Piotr Jarosiewicz 1, Piotr Mielczarski, Wiktor Tomczak 6, Jakub Szyszko 3, Sebastian Kaczor, Mikołaj Czapliński 6, Wiktor Jankowski, Filip Michałowicz 2.

Łotwa: Niks Lagzda, Ritvars Putra 3 – Nikita Pancenko 1, Martins Misulis, Emils Vilsons, Rauls Serafimovics, Einars Borisovs 3, Endijs Snepsts, Valdis Kalnins 7, Jevgenijs Rogonovs 4, Arturs Meiksans, Leonards Valkovskis 6, Krists Vidzis, Kristers Suharevs 1.

Karne minuty: Polska – 18, Łotwa – 8. Sędziowali: Davor Loncar, Zoran Loncar (Chorwacja).

