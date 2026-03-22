Skra szósta! Trzy punkty w meczu ze Stilonem

Po wyrównanym początku meczu (10:10), w środkowej części seta przewagę uzyskali gorzowianie (13:16). Bełchatowianie popełniali sporo błędów, ale w końcówce zdołali odrobić straty (21:21). Po kiwce Daniela Chitigoi gospodarze mieli piłkę setową (24:23), siatkarze Stilonu zdołali jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi, którą wygrali po asie Daniela Gąsiora (25:27).

W drugim secie, po dwóch asach Marcina Walińskiego, przewagę uzyskali goście (5:7). Siatkarze Skry odpowiedzieli serią przy zagrywkach Bartłomieja Lemańskiego (10:7) i przejęli inicjatywę. Grali skutecznie w ataku i powiększali przewagę (14:9, 18:10). W końcówce jeszcze dwa asy dołożył Lemański (23:14), a serwis gorzowian w siatkę zamknął tę część meczu (25:17).

Bełchatowianie nadawali ton wydarzeniom na boisku również w trzeciej odsłonie. Uzyskali przewagę na początku (7:3) i nie dali dojść do głosu rywalom w dalszej części seta (14:9, 18:11). Dominowali w ofensywie, a Kamil Szymendera skutecznym atakiem ustalił wynik na 25:19.

Obie ekipy toczyły wyrównaną rywalizację na początku czwartego seta (8:8), później poszła seria Skry (12:8), po której gospodarze przejęli inicjatywę. Przyjezdni nie rezygnowali, gonili wynik (18:16), ale w końcówce lepsza była ekipa z Bełchatowa. Piłkę meczową wywalczył skutecznym atakiem Alan Souza (24:21), a przestrzelona zagrywka gorzowian zakończyła to spotkanie (25:22).

Najwięcej punktów: Alan Souza (23), Daniel Chitigoi (18), Bartłomiej Lemański (13), Mateusz Nowak (12), Kamil Szymendera (11) – Skra; Marcin Waliński (11), Daniel Gąsior (10), Kamil Kwasowski (10), Hubert Węgrzyn (10) – Stilon. Skra lepsza w ataku (64%-52%) i bloku (13-5), goście zdobyli więcej punktów zagrywką (7-9). MVP: Mateusz Nowak (8/10 = 80% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

PGE GiEK Skra Bełchatów – Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (25:27, 25:17, 25:19, 25:22)

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Alan Souza, Daniel Chitigoi – Maksym Kędzierski (libero) oraz Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

Stilon: Thiago Veloso, Kamil Kwasowski, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Marcin Waliński, Hubert Węgrzyn – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Kamil Dembiec (libero), Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski, Mateusz Maciejewicz. Trener: Hubert Henno.

