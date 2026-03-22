Szybko poszło! Polak za burtą na Florydzie

Tenis

Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Miami. Polsko-brytyjska para uległa w dwóch setach francuskiemu duetowi Theo Arribage/Albano Olivetti.

Jan Zieliński

Jan Zieliński i Luke Johnson przystąpili do drugiego po Indian Wells turnieju w ramach cyklu "Sunshine Double". W Kalifornii polsko-brytyjska para odpadła już w pierwszej rundzie. Teraz Zieliński i Johnson wystartowali w imprezie ATP Masters 1000 w Miami.

 

Przeciwnikami Polaka i Brytyjczyka w premierowej fazie zmagań byli Theo Arribage i Albano Olivetti. To Francuzi lepiej rozpoczęli spotkanie, błyskawicznie wychodząc na prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami.

 

Zieliński i Johnson nie złożyli broni i próbowali odrabiać straty. Tylko raz jednak odłamali rywali, którzy sięgnęli po triumf w pierwszej odsłonie potyczki wynikiem 6:4.

 

W drugą partię lepiej weszli Zieliński i Johnson, którzy odskoczyli na 2:0 z jednym breakiem. Niestety, Arribage i Olivetti momentalnie zniwelowali różnicę.

 

Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. Ten został zdominowany przez Francuzów, którzy wygrali 7:2 i awansowali do drugiej rundy turnieju w Miami.

 

Jan Zieliński/Luke Johnson - Theo Arribage/Albano Olivetti 4:6, 6:7(2)

jc, Polsat Sport
