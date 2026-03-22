Upadek Kacpra Tomasiaka! Polak zniesiony na noszach

W niedzielę Tomasiak brał udział w kwalifikacjach do jednego z ostatnich konkursów Pucharu Świata w tym sezonie. Polski skoczek wylądował na 192. metrze, jednak po chwili upadł. Na tę sytuację błyskawicznie zareagowały służby medyczne znajdujące się na skoczni. Trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu został zniesiony na noszach.

Nie pojawił się jeszcze żaden oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia Tomasiaka. Jak podał dziennikarz Dominik Formela, szef Pucharu Świata Sandro Pertile przekazał, że Tomasiak "nadal przebywa z medykami, ale generalnie wszystko jest w porządku. Nic groźnego".

Komunikat w sprawie stanu zdrowia Polaka wydał również Polski Związek Narciarski. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Przez niesprzyjające warunki atmosferyczne kwalifikacje zostały przerwane, a do konkursu awansowali wszyscy skoczkowie. Niedzielne zmagania planowo mają rozpocząć się około godziny 17:15. Informacje dotyczące sobotniej rywalizacji w Norwegii można przeczytać TUTAJ.

