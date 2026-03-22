Wieczysta z porażką! Chrobry w czołówce

W Siedlcach komplet punktów Chrobremu zapewniły trafienia Jakuba Lisa (17.) i Kacpra Nowakowskiego (50.). Rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył Miłosz Drąg (59.).

Dzięki tej wygranej Głogowianie są na trzeciej pozycji z dorobkiem 44 pkt, takim samym jak Śląsk. Poza zasięgiem konkurencji pozostaje na razie Wisła Kraków - 53 punkty.

Walkę o drugą lokatę, także premiowaną bezpośrednim awansem do Ekstraklasy, skomplikowała sobie Wieczysta. Krakowianie ulegli na wyjeździe Stali Mielec 1:3 i z 40 punktami zajmują siódme miejsce.

Stal znacznie poprawiła swoją sytuację w walce o utrzymanie. Ma 23 punkty, o trzy więcej od otwierającego strefę spadkową Górnika Łęczna. Także Znicz Pruszków ma 20 pkt, a tabelę zamyka GKS Tychy z 15.

W sobotę rozegrano pięć spotkań i wszystkie zakończyły się remisami. W czterech padł wynik 1:1, a tylko w starciu ŁKS Łódź z Ruchem Chorzów było 2:2. Pozostałe pary tworzyły: Odra Opole z Wisłą Kraków, Puszcza Niepołomice ze Śląskiem Wrocław, Polonia Bytom z GKS Tychy oraz Polonia Warszawa z Miedzią Legnica.

Z kolei w piątek Znicz Pruszków przegrał u siebie ze Stalą Rzeszów 2:3, a Górnik Łęczna, choć kończył mecz w dziewiątkę, pokonał przed własną publicznością Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0.

PAP